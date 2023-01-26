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Гелен Келлер
Росіяни випустили у бік Києва 15 ракет: сили ППО збили всі цілі
11:54 26.01.2023 |
Російські війська під час масштабного удару 26 січня випустили у бік Києва 15 ракет. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
"Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті", - заявив він.
При цьому Попко зазначив, що небезпека повітряних ударів не минула. Він закликав мешканців міста перебувати у укриттях до завершення тривоги.
За матеріалами:
РБК-Україна
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