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АНАЛІТИКА

Росіяни випустили у бік Києва 15 ракет: сили ППО збили всі цілі

11:54 26.01.2023 |

Політика

 

Російські війська під час масштабного удару 26 січня випустили у бік Києва 15 ракет. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті", - заявив він.

При цьому Попко зазначив, що небезпека повітряних ударів не минула. Він закликав мешканців міста перебувати у укриттях до завершення тривоги.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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