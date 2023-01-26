Росіяни випустили у бік Києва 15 ракет: сили ППО збили всі цілі

Російські війська під час масштабного удару 26 січня випустили у бік Києва 15 ракет. Усі повітряні цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки чудовій роботі ППО всі повітряні цілі були збиті", - заявив він.

При цьому Попко зазначив, що небезпека повітряних ударів не минула. Він закликав мешканців міста перебувати у укриттях до завершення тривоги.

