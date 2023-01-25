Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц офіційно оголосив про надання «Леопардів» Україні

Шольц офіційно оголосив про надання «Леопардів» Україні

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у середу, 25 січня, заявив, що ФРН надасть Україні сучасні бойові танки Leopard 2 для захисту від агресії Росії, а також дозволить їхній реекспорт.

Як ідеться у повідомленні уряду,

на першому етапі Берлін надасть 14 танків Leopard 2 з військових запасів. Тренування українських військових у Німеччині розпочнеться найближчим часом, і ФРН також забезпечить логістику та боєприпаси. Загалом метою ФРН є створення двох танкових батальйонів з Leopard 2 для України.

Київ протягом багатьох місяців закликав Берлін надати танки, однак німецькі посадовці відкидали ці запити, наголошуючи, що Німеччина не готова ухвалювати відповідні рішення одноосібно і має узгоджувати такі кроки з союзниками, зокрема США.

До останнього часу Вашингтон також відмовлявся постачати Україні свої танки Abrams, посилаючись на складність їхнього обслуговуванні і високу вартість забезпечення роботи. Однак напередодні низка американських ЗМІ повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про надання Abrams Україні.

"Леопарди на волі"

Після того, як ще 24 січня німецький тижневик Der Spiegel повідомив про принципову згоду уряду Шольца як передати Україні танки Leopard 2A6, так і дозволити їхній реекспорт третім країнам, колеги по коаліції привітали рішення канцлера.

"Леопарди на волі!" - заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt) від фракції Зелених. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка представляє фракцію Вільної демократичної партії (ВДП) назвала цю новину " полегшенням для потерпаючої та сміливої України".

Однак дві опозиційні партії розкритикували цей крок. "У результаті Німеччина ризикує бути безпосередньо втягненою у війну", - сказав Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla), співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка має дружні звёязки з Росією. А керівник фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) заявив, що це рішення "потенційно більше наближає нас до третьої світової війни, ніж до миру в Європі".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7226
  0,0293
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8510  0,05 0,13 40,6147  0,07 0,17
EUR 42,5387  0,08 0,19 43,6570  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес