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АНАЛІТИКА

Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн

09:21 25.01.2023 |

Політика

 

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний отримав у спадок із США $1 млн і передав їх у січні 2023 року ЗС України, повідомило видання The New York Times.

Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця, про що повідомила родина Степанця.

У січні головнокомандувач пожертвував усю суму на ЗСУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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