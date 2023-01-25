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Залужний передав ЗС України отриману зі США спадщину в $1 млн
09:21 25.01.2023 |
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний отримав у спадок із США $1 млн і передав їх у січні 2023 року ЗС України, повідомило видання The New York Times.
Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця, про що повідомила родина Степанця.
У січні головнокомандувач пожертвував усю суму на ЗСУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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