Партнер Єрмака, після його призначення в ОП, почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука, – ЗМІ

Бізнес-партнер очільника Офісу президента Андрія Єрмака Артем Колюбаєв з 2019 року почав активно входити співзасновником в компанії, пов'язані з обраним від "ОПЗЖ" нардепом Вадимом Столаром і підозрюваним у державній зраді ексдепутатом Віктором Медведчуком.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.





Зазначається, що Колюбаєв - український кінопродюсер, якого з Єрмаком пов'язують спільні фільми та компанії. У 2018 році Єрмак та Колюбаєв створили фірму "Ама Віжн", яка одразу взялася за фільм "Щедрик" і отримала майже 25 млн грн.

З 2019 року, коли Володимир Зеленський виграв президентські вибори, а Андрій Єрмак потрапив в ОП, кінокомпанії, до яких так чи інакше був причетний партнер Єрмака, отримали понад 60 млн грн держпідтримки, а сам Колюбаєв навесні 2021-го очолив Раду з державної підтримки кінематографії, яка, власне, і займається розподілом коштів, виділених на українське кіно.

Паралельно з кіносправами у Колюбаєва активно розвивався і непрофільний бізнес. У грудні 2019 року Колюбаєв став співвласником КУА "Ессет Файненшнл Груп", яка надавала мільйонну фіндопомогу фірмам, що брали участь в будівництві житлових комплексів від девелоперської компанії ENSO у Києві.

Компанію ЗМІ раніше приписували народному депутату, обраному від "Опозиційної платформи-За життя" Вадиму Столару, який раніше засвітивсяу київських будівельних схемах і, попри те, що офіційно в цій фірмі Столар представлений не був, журналісти знайшли його слід чи не в усіх структурах, які і забезпечували діяльність ENSO.

У березні 2020-го Колюбаєв увійшов вже в фонд "Квантор Проджект", який, в свою чергу, проводив фінансові операції з іншим фондом - "Стрім Інвест". Бенефіціаром останнього в той момент був Сергій Турчінов - бізнес-партнер Столара.

У жовтні 2020 року Колюбаєв став власником фонду "Апеліот", який, за даними Bihus.Info, також брав участь в справах ENSO, продаючи квартири в одному з житлових комплексів.

Тоді, коли Колюбаєв активно входив в пов'язані з будівництвами від ENSO компанії, до процесу також долучилося і оточення підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука.

Так, на початку 2020-го ще один фонд, який вкладав кошти в будівництва - "Ево Інвест" - перейшов з рук оточення Вадима Столара в руки естонського бізнесмена Олексія Чулеця.

Компанії Чулеця, за даними програми "Схеми", у 2018-2020 роках доставляли бітум з російського "Новошахтинського заводу", який тоді контролював Медведчук, в Україну. Дочірні ж структури фірм Чулеця в РФ, за інформацією "Схем", тісно перепліталися з компаніями близького до Медведчука білоруського олігарха Миколи Вороб'я.

З осені 2020-го у фірми, які виступали замовниками усіх трьох ЖК від ENSO в якості співвласника "зайшов" фонд "Астера", яким, в свою чергу, володіла типова кіпрська "матрьошка". В кінці цього ланцюжка була фірма Limedell Limited, яка виявилася також пов'язаною з Медведчуком. У її аудиторському звіті вказано, що в травні 2020-го її дочірня структура - NewCoal Trading AG - почала працювати в Москві і саме через NewCoal Trading AG того ж року американський паливний гігант ExxonMobil купував для американського ринку російську нафту зі все того ж "Новошахтинського заводу".

Відповідно, партнер Андрія Єрмака Артем Колюбаєв увійшов в бізнес, який контролювався оточення Вадима Столара та Віктора Медведчука.

Водночас, за даними Bihus.Info, офіційні заробітки Колюбаєва станом на середину 2019 року не могли б дозволити йому самостійно інвестувати значні кошти в подібні компанії. Відтак, журналісти мають сумніви в тому, що Колюбаєв в названих вище структурах представляв самого себе.

"Разом з цим, справедливим буде зауважити, що вперше в прив'язці до близьких до ENSO компаній прізвище Колюбаєва згадувалося дещо раніше - навесні 2018 року, коли він став членом наглядової ради фонду "Скіллінг", - зазначають журналісти.

Очолював цю раду тоді Олександр Ковтун. Людина з таким же ім'ям в подальшому була директором фонду дружини Вадима Столара "Стрім Інвестмент".

Окрім цього, аналіз соціальних мереж дозволяє стверджувати, що Колюбаєв раніше вже був знайомий з родиною CEO компанії ENSO Раміля Мехтієва. Утім, це знайомство і формальне представництво в одному з фондів, за думкою журналістів, не можуть пояснити той факт, що кінопродюсер почав активно "заходити" в інші юридичні особи вже в якості власника чи співвласника якраз в той період, коли Вадим Столар став народним депутатом, а Андрій Єрмак очолив Офіс Президента.