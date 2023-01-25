Тип літака, який отримає Україна, вже визначено, - Повітряні сили

Міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Дати Україні таку зброю, як багатоцільовий літак, ми просили ще на початку вторгнення Росії. Це зрозуміло, тому що без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що тема авіації ніколи не сходила з порядку денного. Питання постачання літаків постійно піднімає вище військове керівництво України та керівництво Міноборони. Тему також постійно обговорюють українські представники у різних міжнародних колах.

"Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки (особового складу - ред.), - сказав речник.

Він зазначив, що мова йде не лише про підготовку льотного складу, але й про підготовку авіаційних інженерів.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтись. Саме тому цей процес не є таким простим, як і підготовка інфраструктури - тут теж Міністерство інфраструктури буде долучатися для того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше", - додав Ігнат.

За його словами, навчання пілотів буде розпочато тоді, коли буде визначено тип літака, який отримає Україна.

Нагадаємо, Ігнат зазначав, що американські винищувачі F-16 могли б закрити частину неба від ракетних атак РФ.

Додамо, що у лютому має відбутися наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський закликав на цьому засідання обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.