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ФРН - союзникам: ЗСУ можна починати тренувати на «Леопардах»
13:07 24.01.2023 |
Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив у вівторок, 24 січня, що союзники можуть розпочати тренування українських військ з використання бойових танків Leopard, навіть попри те, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо постачання озброєння до Києва.
"Я прямо закликав країни-партнери, які мають танки Leopard, готові до розгортання, тренувати українські сили на цих танках", - сказав Пісторіус після зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом, цитує агенція AFP.
Столтенберг привітав "чіткий сигнал" від Пісторіуса, "оскільки після ухвалення рішення про постачання бойових танків знадобиться певний час для їхньої ідентифікації, підготовки та навчання українських солдатів".
Столтенберг: Рішення про "Леопарди" для України буде скоро
Генсек НАТО впевнений, що Альянс скоро знайде рішення щодо постачання бойових танків Leopard в Україну. "У цей вирішальний момент війни ми повинні надати Україні більш важкі і більш досконалі системи, і ми повинні зробити це швидше", - сказав він журналістам, стоячи поруч з міністром, цитує Reuters.
"Тому я вітаю нашу сьогоднішню дискусію. Ми обговорили питання бойових танків. Консультації між союзниками триватимуть, і я впевнений, що незабаром ми матимемо рішення", - додав Столтенберг.
ФРН отримала офіційний запит Польщі на передачу Leopard Україні
Тим часом Німеччина уже отримала офіційний запит Польщі на реекспорт танків Leopard до України. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. "Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2, - написав він у Twitter. - Це наша спільна справа, адже на кону безпека всієї Європи!".
Раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявляв, що Варшава звернеться до Німеччини за дозволом на відправлення бойових танків Leopard в Україну, але якщо дозволу не буде, Польща все одно передасть їх в рамках міжнародної коаліції.
За словами Моравецького, Німеччина має "понад 350 активних "Леопардів" і близько 200 на зберіганні".
Заяві Моравецького передували слова міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock) про те, що Варшава не робила офіційного запиту до Берліна на постачання Україні німецьких танків із власних запасів, але Німеччина "не стоятиме на шляху", якщо це станеться.
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