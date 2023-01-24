«Поясню на яйцях». Чи потрібна Зеленському відставка Шмигаля та Резнікова

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Два гучні корупційні скандали вразили уряд Дениса Шмигаля. І зараз цікаво, звичайно, чи чекає на нас перезавантаження Кабміну. Але головне питання навіть не в цьому, а в тому, хто понесе політичну відповідальність за масштабну корупцію, яку розкрили ці скандали.

"Рішення вже підготовлені"

Про те, що питання про відповідальність стоїть дуже гостро, свідчить реакція Володимира Зеленського та голови парламентської фракції "слуг народу" Давида Арахамії. Обидва вони натякнули, що неминучі кадрові зміни у найвищому ешелоні влади.

Зеленський у вечірньому відеозверненні 22 січня наголосив, що він бачить і чує, про що говорять у суспільстві, зокрема те, що стосується закупівель для енергетики та закупівель для військових. "І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо, - наголосив він. - Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки".

Вранці 23 січня Арахамія підтвердив у своєму ТГ-каналі: "Деякі люди збожеволіли і мародерять без страху і докорів совісті. Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони... Ініціюватиму повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади. І, як сказав наш президент: "Цей тиждень буде часом відповідних рішень".

Пасаж Арахамії про необхідність "повернення парламентського контролю" є дуже показовим. Фактично це спроба уникнути відповідальності за корупцію в уряді, причому спроба відчайдушна та незграбна. У Конституції прямо записано, що Верховна Рада здійснює контроль за діяльністю Кабміну. І якщо контролю не було, в чому зізнався Арахамія, то тим більше "слуги народу" мають за це понести політичну відповідальність.

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Невипадковий збіг

Один скандал, з генераторами, зачіпає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, інший, із закупівлями продуктів харчування для військових, б'є по міністру оборони Олексію Резнікову. Прем'єр - це квота правлячої партії, міністр оборони - квота президента. Але в цьому випадку великої різниці немає. Бо правляча партія у нас президентська, а отже, і відповідальність у них за всіх урядовців (і взагалі за всі політичні посади у виконавчій владі) спільна.

Не виключено, що найближчими днями чи тижнями уряд Шмигаля буде відправлений у відставку і замість нього призначено новий. Хоча, звичайно, можливі інші варіанти, коли відставки будуть, але менш гучні. У будь-якому разі на телемарафоні розкажуть, що всіх винних покарано і тепер корупцію переможено.

У зв'язку з цим заслуговує на увагу той факт, що два скандали були вкинуті в інформпростір практично одночасно. За обома вкиданнями стоять НАБУ та САП, які, у свою чергу, користуються неприхованим заступництвом західних партнерів України. У соцмережах вже обговорюються версії про те, що ці два скандали - це попередження для Банкової з Вашингтона. Хоча конспірологія тут зайва і все може бути прозаїчніше: просто, як висловився Арахамія, "деякі люди збожеволіли і мародерят", забувши про те, що Банкова не всевладна і не може забезпечити всім потрібним людям безкарність.

Скандал із яйцями

Зупинимося докладніше на скандалі з закупівлями продуктів харчування для військових. Член ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук 21 січня повідомив: "У НАБУ справу було відкрито приблизно тиждень тому. Запитали документи до Міноборони, вони відморозилися, і вийшов скандал. Зі зрозумілих причин не хотіли виходити з цим у паблік до Рамштайну". Як можна зрозуміти з цього визнання, НАБУ вирішило підштовхнути Міноборони до співпраці і допомогло деяким документам опинитися в руках засновника проекту "Наші гроші" Юрія Ніколова. Вранці 21 січня в "Дзеркалі тижня" вийшла стаття Ніколова, зміст якої зрозумілий з назви: "Тилові щури Міноборони під час війни "пилять" на продовольстві для ЗСУ більше, ніж за мирного життя".

Гроші тут фігурують значно більші, ніж у скандалі про генератори. Йдеться про договір вартістю 13,6 млрд грн з ТОВ "Актив компані", який 23 грудня 2022 р. підписав керівник департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів МО полковник Богдан Хмельницький. "Ціни на найходовіші продукти виявилися завищеними в 2-3 рази! Отже, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовили по 22 грн за кілограм, причому роздрібна ціна в магазині складає 8-9 грн. Куряче стегно замовили по 120 грн за кілограм, а в магазині - 80 грн", - обурився Ніколов.

Вранці 23 січня, через дві доби після появи статті у "Дзеркалі тижня", міністр Резніков виступив на своїй сторінці у Facebook зі спростуванням. За його словами, яйця по 17 грн за штуку - це "технічна помилка", там мало стояти 170 грн за кілограм, але написали 17 грн за штуку. Тобто помилилися двічі: замість "кг" написали "шт" та замість "170" написали "17". Захищаючи свою версію, Резніков вирішив йти до логічного кінця: "Постачальник просить виправити помилку, адже в результаті помилки згідно з договором він повинен постачати курячі яйця до армії по 17 грн за кілограм. Якщо дивитися формально, виправляючи цю помилку, ми підвищуємо ціну на яйця в десять разів - з 17 грн до 170 за кг!"

Але є у його заяві й несмішні моменти. "Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум - вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов'язково встановлено та притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено матеріали до СБУ. Зокрема, будуть з'ясовані мотиви. Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найбільш очевидною метою є спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже не просто службовий злочин", - заявив він.

Фірма "Актив компані" теж загрожує звернутися до СБУ. Прес-служба фірми висловила сподівання, що "штучно спровокований скандал у ЗМІ на основі маніпуляцій з даними і, як наслідок, звинувачення в нібито наявності корупційної складової в роботі нашої компанії за контрактами з Міноборони не є спланованою провокацією, спрямованою на підрив обороноздатності країни". В іншому випадку компанія звертатиметься до Служби безпеки України з вимогою про всебічне розслідування цього інциденту".

Протилежну позицію сформулював у своєму відеозверненні 22 січня Зеленський. Він нікого не став лякати СБУ, а натомість висловив подяку: "Дякую правоохоронцям, які захищають закон, інтереси держави, забезпечують справедливість! Дякую журналістам, які знаються на всіх фактах і встановлюють повну картину!"

НАБУ 23 січня підтвердило, що воно займається цією справою: "Враховуючи резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ та CАП, вона досліджується в рамках кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. Серед іншого слідство перевіряє закупівлі більш ніж на 13 млрд грн".

Швидше за все, Резніков залишиться на посаді. Якщо й покарають, то керівника департаменту Хмельницького за "недогляд" - не побачив, мовляв, "технічну помилку". А чи влаштує такий результат західних партнерів, чиє фінансування є вирішальним для нашого держбюджету, це покажуть подальші події.