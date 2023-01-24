$10 млн за перемогу над Газпромом. Кейс Коболєва не здивував бізнес: як працює світ премій

Уляна Букатюк, Олександр М'ясищев / LIGA.net

Спеціалізована антикорупційна прокуратура хоче покарання для ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва за премію майже у $10 млн (261 млн грн). Ексголова НАК отримав її за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі у 2017 році над російським ВАТ "Газпром", яка принесла Україні $4,9 млрд (з урахуванням відсотків). Думка правоохоронців - нібито розмір премії майже усемеро перевищив законодавчо дозволений.

Новина про кримінальне провадження щодо Коболєва спровокувала гучну дискусію щодо розміру винагороди та підстав для її виплати. Премія ексголови НАК за перемогу в Стокгольмі - дійсно нестандартний кейс, погоджуються кілька співрозмовників LIGA.net. Втім, такий розмір премій - не новина для української економіки.

Як працює система винагород в українському бізнесі та держкомпаніях, чи вважаються мільйонні виплати нормою і чому? Про це - у розборі LIGA.net.

За що отримують великі премії

Після Революції гідності на фоні реформ у держкомпаніях з'явилась ринкова винагорода для фахівців, коментує LIGA.net Роман Бондар, старший партнер і керівник офісу Korn Ferry в Україні, яка займається консалтингом у менеджменті. Мета - мотивування менеджерів досягати фінансових показників: нарощувати чистий прибуток, вартість активів тощо.

Система винагород та преміювань, зокрема у Нафтогазі, будувалась на основі бенчмарків - компаній, із якими порівнюють бізнес, пояснює Бондар. "Якщо ми хочемо, щоб Нафтогаз за ефективністю став найкращою компанією східної Європи, то треба залучати найкращих керівників, потрібно платити ринкові гроші", - каже керівник Korn Ferry в Україні.

На державній службі премії можуть складати 200-400% від зарплати, розповідає LIGA.net ексголова митниці та ідеолог системи Prozorro Максим Нефьодов. Часто це працює як компенсація низької зарплати у державному секторі, підвищити яку дуже важко юридично, пояснює він. Умовно ставка може скласти 18 000 грн, а премія - 200% від цього, каже Нефьодов.

Інакше це працює у державних компаніях, де все прописується у контракті з менеджером та у його KPI, каже він. "Преміювання - абсолютно логічна історія. Менеджер же працює на результат, а не на зарплату", - пояснює Нефьодов.





У чому підозрюють Коболєва

НАБУ підозрює Коболєва в розкраданні 229 млн грн. Там вважають, що ексголова НАК незаконно видав наказ про преміювання працівників компанії за перемогу в Стокгольмі. У 2017 році Нафтогаз виграв у Газпрому справу про транзит газу. Суд підтвердив порушення російським монополістом за обсягами транзиту та присудив компенсацію у розмірі $4,6 млрд. З урахуванням взаєморозрахунків сума боргу зменшилася до $2,56 млрд. Водночас на початку процесу саме Газпром вимагав гроші від НАК: йшлося про $56 млрд.

За перемогу в суді премії отримали 41 працівник НАК, зокрема - екскерівники Юрій Вітренко та Андрій Коболєв. Премію у 261 млн грн отримав Коболєв. На думку НАБУ, це на 229 млн грн більше, ніж було дозволено законом. Водночас премії були передбачені контрактом, розповідав у інтерв'ю LIGA.net Коболєв. Розмір премій був у межах максимально дозволеного ліміту, який прописано в контрактах, казав він.

Справу НАБУ розкритикували незалежні ексчлени наглядової ради Нафтогазу часів Коболєва. За їх словами, рішення про виплату премій наглядова рада підтримала одноголосно. "Ми вважали, що такий безпрецедентний успіх повинен мати безпрецедентний бонус в Україні", - пишуть незалежні ексчлени наглядової ради. Сам Коболєв заявив, що не збирається ховатися й буде доводити свою правоту.

$10 млн - завелика премія?

У компаній такого масштабу, як НАК, такий розмір премій можливий, каже LIGA.net партнер HR-компанії Odgers Berndtson Ukraine Олексій Комліченко. Схожі розміри премій у мільйони доларів можна зустріти у великих гравців енергетики, металургії та агросектору. Тобто йдеться про бізнес рівня Метінвест, ДТЕК, МХП чи Кернел, додає він.

Зазвичай бонус для топменеджменту визначається у відсотках до їхньої річної зарплати, пояснює Комліченко. Умовно це - 50-150% від виплати. Також розмір премії можна прив'язати до зростання EBITDA компанії, коли менеджер отримує відсоток від прибутку, додає він.

Втім, якщо компанія має багато судових справ, які можуть принести їй гроші, у KPI керівництва можуть прописувати виграш у судах, уточнює Комліченко.

У разі з НАКом премія мотивує виграти справу. Будь-який власник бізнесу погодиться виплатити мільйони своїм "топам", якщо вони у важкій судовій справі зароблять мільярди, каже він.

Премії менеджерам держкомпаній за виграний суд - незвична ситуація для України, згодні Комліченко та ексголова митниці Максим Нефьодов. З одного боку тому, що зазвичай держкомпанії лише програють ці суди, додає останній.

Ці програші можуть свідчити про підкуп менеджменту з боку контрагентів у суді, пояснює Комліченко. "Програючи суди, менеджери можуть отримувати від контрагентів неправомірну винагороду. Це реальність, що досі існує в державному бізнесі".

Відповідно такі премії, як у НАКу, - це і мотивація, і страхування від корупції, додає Комліченко. Також у таких масштабних справах варто враховувати, які персональні ризики несуть менеджери компанії, зокрема - безпекові, додає він.

"Судова справа з Газпромом - це виняток з правила. Це великий проєкт, який ініціював менеджмент і який підтримала наглядова рада. Його реалізовували кілька років", - пояснює Комліченко з Odgers Berndtson Ukraine.

Платити премії за втілення великих проєктів чи особливі досягнення - це право роботодавця, каже Нефьодов. "Які мають бути ці премії та за що - залежить від конкретного випадку. Так само це працює у держсекторі", - додає він.

"Для мене дивна ця соціалістична ненависть до премій посадовцям буцімто за те, що вони виконують посадові обов'язки. За такою логікою Мессі за перемогу на Чемпіонаті світу не треба платити призові, адже він виконував свої посадові обов'язки. Все це - не в контексті логіки, а в контексті емоцій", - вважає ексголова митниці та співзасновник Prozorro Максим Нефьодов.

Чи є "стеля" у премій?

Зазвичай у бізнесі обмежують розмір премій, пояснює Комліченко з Odgers Berndtson Ukraine. Здебільшого премії прив'язують або до розмірів зарплати, або встановлюють певний кеп (не більше, ніж...).

У держсекторі розмір премії та можливий кеп на неї - зазвичай не юридичне, а політичне питання, каже Нефьодов. Гіпотетично цей розмір міг би обмежуватися лише фондом оплати праці, який має держкомпанія, каже він.

Як працює преміювання?

Бонуси у багатьох компаніях світу поділяються на три типи, пояснює Роман Бондар.

- Щорічний бонус . Платять за виконання щорічних результатів, що закладені у річному бюджеті. Такий бонус здебільшого сягає 50-100% від річної зарплатні.

- Long-Term Incentives (довгострокова програма винагороди). Платять за досягнення стратегічних цілей, які заклали на три-п'ять років. Виплачується наприкінці цього терміну. Може складати мільйони доларів: так компанія підштовхує досягати видатних результатів.

- Винагороди за унікальні видатні досягнення . Це екстрабонус, який платять за розв'язання проблеми чи звершення, що не прогнозувались у річному плані. Наприклад, якщо компанія залучила великий кредит чи вийшла на біржу або якщо менеджер вберіг її від великих витрат.

Ексголова НАК отримав останній з цих типів премій, каже Бондар. "Тут справа не в судовій справі, а в тому, що вони повернули купу грошей, на які бюджет навіть не очікував", - додає керівник офісу Korn Ferry в Україні Роман Бондар.

У випадку Коболєва бонус виплатили не за сам виграний суд, а за отримані від цього гроші, додає він.

"Який має бути розмір премії й за що - не має значення. Це вирішила зробити наглядова рада, де були представники держави. Якщо після цього наглядову раду не звільнили, то питань не було щодо ефективності їхньої роботи", - вважає Нефьодов.

Стара історія

Кримінальне переслідування менеджерів держкомпаній за премію - класичний метод тиску, вважає Нефьодов. Законодавство щодо виплати й нарахування премій - дуже заплутане і завжди можна зачепитися, ніби як щось неправильно оформлено, пояснює Нефьодов:

"Коли тебе хочуть підсадити на гачок чи підставити, то найпростіше - причепитися до отримання премії. Я особисто кілька разів проходив через це. Деяких людей роками тягали на допити через премію в десятки тисяч гривень, яку підписав міністр фінансів. Це дуже легко, бо не треба нічого доводити."