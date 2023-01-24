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Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
18:22 23.01.2023 |
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився обрати запобіжний захід ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про виплату йому премії.
Про це депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив за результатами судового засідання у Telegram.
"ВАКС залишив клопотання щодо тримання під вартою Андрія Коболєва без задоволення", - написав депутат, уточнивши, що суд також відмовився покладати на підозрюваного додаткові зобов'язання.
Як повідомлялося, прокурор у суді наполягав на застосуванні до Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.
Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
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