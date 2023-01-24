Польща попросить у Німеччини дозвіл передати Leopard, але надасть танки в будь-якому разі - прем'єр

Польща звернеться до Німеччини за дозволом на відправку танків Leopard в Україну, але навіть якщо такої згоди не буде, передасть танки в рамках "малої коаліції".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Моравецький заявив, що формальний запит на отримання згоди, який буде надісланий до Берліна, є "другорядним" питанням. Він додав, що "іскрою надії" на згоду Німеччини в цьому питанні стала нещодавня заява міністра закордонних справ Німеччини.

"Тиск має сенс. Наші зусилля зі створення коаліції держав, які хочуть допомогти в цій драматичній боротьбі в Україні, виявляються ефективними", - сказав він.

Він додав, що "ми постійно тиснемо на уряд у Берліні, щоб він надав свої танки".

"У них є понад 350 активних Leopard і близько 200 на зберіганні. Вони дійсно можуть допомогти Україні, яка сьогодні бореться. Ця боротьба також означає боротьбу за безпеку, за мир в Європі", - додав він.

На запитання, чи Польща вже звернулася до Німеччини за дозволом на відправку, він відповів: "Ми звернемося за такою згодою, але це другорядне питання".

"Навіть якщо ми в підсумку не отримаємо цієї згоди, в рамках невеликої коаліції - навіть якщо в ній не буде німців - ми все одно передамо танки разом з іншими в Україну. Умовою для нас є створення хоча б такої маленької коаліції держав на даний момент", - сказав він.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до терпіння в питанні ухвалення рішення про постачання танків Leopard 2 Україні.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини заявила, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну.