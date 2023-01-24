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Естонія віддає Україні всі свої 155 мм гаубиці
09:37 23.01.2023 |
Естонська Республіка передала Збройним силам України всі свої 155-міліметрові гаубиці, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у понеділок.
Як уточнює Генштаб, буде передано десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122 мм D-30; тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм; сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами; засоби підтримки артилерійських підрозділів.
Окрім того, Естонія продовжуватиме і базову, і спеціалізовану підготовку військовослужбовців Збройних сил України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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