Скандали з закупівлями. Затримали заступника міністра Лозинського

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури викрили на отриманні $400 тис. хабаря, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру, повідомляє пресслужба САП.

"21 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та інших членів організованої злочинної групи на отриманні $400 тис. неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що попередня правова кваліфікація дій затриманого - ч.4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.

"Наразі осіб затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання повідомлення про підозру і, відповідно, обрання запобіжного заходу", - наголошують у прокуратурі.

Там зазначають, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення в зимовий період світлом, теплом та водопостачанням. Однак у рамках слідства з'ясувалося, що деякі посадові особи центральних і регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів.

" Так, перебуваючи у змові з іншими особами, посадовці забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю з наперед визначеними суб'єктами підприємницької діяльності. Натомість підприємці мали передати посадовцям за "перемогу" у тендерах 280 млн грн, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг", - повідомляють правоохоронці.

Вони уточнюють, що під час обшуків в офісі підприємців було виявлено та вилучено 920 тис. грн і $38,7 тис.

"Викриття злочинної організації, до складу якої входив заступник міністра, відбулась завдяки оперативному проникненню детективів до складу організованого злочинного угруповання. Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до скоєння цього злочину", - підсумували в САП.

21 січня Національне антикорупційне бюро України провело обшуки і затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за розкрадання бюджетних коштів. Затриманого звільнять із посади, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.