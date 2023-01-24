Скандал в міноборони. Що кажуть у відомстві на звинувачення у завищенні цін

У суботу в "Дзеркалі тижня" з'явилася стаття про те, що міністерство оборони начебто закуповує харчі для військових за значно завищеними цінами. В оборонному відомстві прокоментували заяву.

Газета 21 січня опублікувала розслідування, автор якого припускає, що міноборони закуповує харчі для військовослужбовців удвічі-втричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Видання посилається на укладену міністерством угоду, копію якої отримали журналісти. Ціни в угоді були у декілька разів вищими, ніж у роздрібних магазинах Києва: так, приміром, на яйця була вказана ціна 17 грн за штуку.

У зв'язку із цією публікацією міністра оборони України Олексія Резнікова викликали до Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомила заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона також повідомила про те, що державна аудиторська служба та правоохоронні органи вже взялися до перевірок у міноборони.

Вранці 22 січня міноборони опублікувало свою заяву, в якій пообіцяли провести службову перевірку. При цьому ЗМІ звинуватили в маніпуляції.

Доповнено 16:15 23.01.23:

Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку

Міністр оборони Олексій Резніков назвав останній медійний скандал довкола начебто завищених цін на харчування для військових «штучною інформаційною атакою під вигаданим приводом».



У чому суть звинувачень

Як написало "Дзеркало тижня", у розпорядження видання потрапила копія угоди на понад 13 млрд гривень. Її уклало 23 грудня міністерство оборони на послуги організації харчування у 2023 році у військових частинах у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Автор дослідження, журналіст і засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, порівняв ціни в угоді з цінами у мережі магазинів "Сільпо" в одному зі спальних районів Києва. На найбільш популярні продукти вони виявилися вищими у 2-3 рази.

Як зазначає "Дзеркало тижня", міноборони закуповувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. Картоплю замовляли по 22 грн за кілограм, тоді як ціна у роздрібних магазинах - 8-9 грн.

Як пише газета, нинішній контракт розміром на 13 мільярдів міноборони уклало з ТОВ "Актив компані".

Матеріал "Дзеркала тижня" викликав бурхливу реакцію у ЗМІ і соцмережах.

Глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав, що якщо міністр оборони Олексій Резніков не зможе спростувати обвинувачення, він повинен залишити посаду.

"Або Резніков спростовує інформацію журналістів, або оприлюднює заяву про відставку. Третього варіанту тут немає", - йдеться у повідомленні.

Що відповіли в міноборони?

У заяві, опублікованій на сайті міноборони зранку 22 січня, йдеться, що у публічному просторі поширюються маніпуляції щодо закупівель послуг харчування.

Там запевнили, що міністр оборони Олексій Резніков попросив парламентський комітет заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі продуктів військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

У міністерстві пообіцяли провести внутрішню перевірку, а у випадку виявлення порушень, чиновники нестимуть відповідальність.

При цьому міноборони готує матеріали до СБУ, щоб там розслідували поширення неправдивих даних.

21 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив: "Ми повинні провести аудит, і якщо це так, якщо це відповідає дійсності - знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, конкретно, чітко встановити це, і провести розслідування"

Він також додав, що якщо результати аудиту покажуть завищення цін, "відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання".