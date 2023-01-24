Буданов: Я вірю фактам, що Кірєєв був вбитий в автівці СБУ

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що вірить у те, що його колегу Дениса Кірєєва вбили співробітники Служби безпеки України (СБУ) та в автомобілі, який належав СБУ. Про це Буданов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому в неділю, 22 грудня.

На запитання журналістки щодо того, чи поділяє він версію про те, що Кірєєва вбили співробітники СБУ, Буданов відповів: "Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони (співробітники СБУ - Ред.) провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. (...) Те, що його вбили в цій автівці співробітники - це факт".

Денис Кірєєв

Перелічуючи наявні факти щодо вбивства Кірєєва, Буданов виокремив: "Людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все".

Крім того, відповідаючи на уточнююче запитання, чи виходить так, що службовці СБУ вбили героя України в особі Кірєєва, Буданов додав: "Це абсолютно так і є". Так само Буданов підтвердив, що Кірєєв був штатним співробітником ГУР і висловив впевненість, що той не був шпигуном. Водночас очільник ГУР додав, що "чудово" знає "всіх цих людей, які його (Кірєєва. - Ред.) стратили".

18 січня американське видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому стверджувало посилаючись на Буданова, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії саме Кірєєв попередив українську розвідку про плани Москви взяти Київ. Зокрема, 23 лютого банкір Кірєєв повідомив, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ про початок вторгнення в Україну. Також йому була відома головна мета атаки - захоплення аеропорту в Гостомелі під Києвом для подальшого перекидання туди військ і техніки та штурму української столиці.

СБУ підозрювала Кірєєва у держзраді

Після вбивства Кірєєва українські ЗМІ повідомляли, що СБУ мала дані про його державну зраду, засновану, зокрема, на записі телефонних розмов. Банкір з 2006 року працював у структурах братів Андрія та Сергія Клюєва, бізнесменів, які були близькі до колишнього президента Віктора Януковича. Андрій Клюєв у 2010-2014 роках займав високі державні посади, зокрема віцепрем'єра, секретаря Ради національної безпеки й оборони та голови адміністрації Януковича.

Водночас Кірєєв був призначений заступником голови правління Ощадбанку. За словами оточення, він ходив на полювання з керівниками розвідки СБУ в Карпатах, його супроводжували охоронці з елітного підрозділу СБУ. Банкір також налагоджував зв'язки з росіянами, зокрема спілкувався в Криму з генералами російських спецслужб і знав багатьох з них на ім'я. Після Революції гідності та втечі колишнього керівництва держави з України Кірєєв допомагав керувати деякими активами Клюєвих з Києва.