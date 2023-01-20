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Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України з важким озброєнням
10:36 20.01.2023 |
Фінляндія анонсувала 12-й пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міноборони Фінляндії.
Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду. Заміна того, що Фінляндія передає Україні, буде коштувати понад 400 млн євро. Орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни, разом з цим пакетом складає 590 млн євро.
"Пакет озброєння, який ми відправляємо зараз - найбільший з усіх, які вже були. Фінляндія надає важке озброєння та боєприпаси", - зазначив міністр оборони Мікко Савола.
З міркувань безпеки детальніший вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають. Міністр зазначив, що його формували з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх наявних запасів.
Надання частини цього озброєння стало можливим завдяки двосторонній співпраці Фінляндії та Швеції: 20 січня країни підпишуть двосторонню декларацію, яка передбачає, що Швеція за потреби допоможе Фінляндії компенсувати те, що вона передала Україні. Міністерства оборони продумали, що і в яких об'ємах можуть віддати Україні, аби не ставити під загрозу власну обороноздатність.
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