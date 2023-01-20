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США оголосили про новий масштабний пакет військової допомоги Україні на $2,5 млрд
08:21 20.01.2023 |
Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме 2,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
"Новий пакет допомоги містить сотні одиниць бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші засоби", - мовиться у заяві Міноборони США.
Повний список озброєнь:
* Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
* 8 систем ППО Avenger;
* 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
* 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
* 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
* 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
* 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
* Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
* 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
* Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;
* Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
* 12 автомобілів боєприпасів;
* 6 командно-штабних машин;
* 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
* Високошвидкісні протирадарні ракети (HARMs);
* Приблизно 2000 протитанкових ракет;
* Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
* Підривна техніка для розчищення перешкод;
* Протипіхотні боєприпаси Claymore;
* Прилади нічного бачення;
* Запчастини та інше польове обладнання.
"Нещодавні повітряні атаки Кремля на об'єкти критичної інфраструктури України знову демонструють руйнівні наслідки жорстокої війни Росії. Цей пакет надає додаткові боєприпаси NASAMS та системи ППО Avenger, щоб допомогти Україні протистояти низці загроз ближнього та середнього радіусу дії та зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону", - додали у Пентагоні.
Загалом США виділили на безпекову допомогу Україні понад 27,4 мільярда доларів. З цієї суми 26,7 мільярда від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.
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