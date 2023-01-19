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Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць
17:28 19.01.2023 |
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.
Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.
"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", - додав міністр.
Також Еллеманн-Єнсен зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.
Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.
Які характеристики гаубиці CAESAR
* вага гаубиці становить 32 тонни;
* довжина - 12,3 метра;
* висота - 3,1 метра;
* ширина - 2,8 метра;
* швидкість - 80 кілометрів на годину по дорозі й 50 кілометрів на годину по бездоріжжю;
* запас ходу - 600 кілометрів по дорозі;
* калібр - 155 мм;
* здійснює до 6 пострілів менш ніж за хвилину;
* дальність пострілу - 40 кілометрів в залежності від типу боєприпасів;
* двигун - V8, 420 кінських сил.
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