Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.

"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", - додав міністр.





Також Еллеманн-Єнсен зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.

Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.

Які характеристики гаубиці CAESAR

* вага гаубиці становить 32 тонни;

* довжина - 12,3 метра;

* висота - 3,1 метра;

* ширина - 2,8 метра;

* швидкість - 80 кілометрів на годину по дорозі й 50 кілометрів на годину по бездоріжжю;

* запас ходу - 600 кілометрів по дорозі;

* калібр - 155 мм;

* здійснює до 6 пострілів менш ніж за хвилину;

* дальність пострілу - 40 кілометрів в залежності від типу боєприпасів;

* двигун - V8, 420 кінських сил.



