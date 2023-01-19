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Швеція оголосила про плани надати Україні САУ Archer, 50 БМП і протитанкову зброю
13:26 19.01.2023 |
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на SVT, він заявив на пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, міністром енергетики Еббою Буш і міністром ринку праці та інтеграції Йоханом Персоном.
Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні. Він складається з трьох частин, одна з них відведена САУ Archer - для їх передачі потрібна додаткова підготовка. Крістерссон доручив провести таку підготовку.
"Бажання України отримати те, що їм найбільше потрібно, має велику вагу", - сказав він.
Уряд не надає жодної інформації про те, скільки саме Archer Швеція передасть Україні, але йдеться, ймовірно, про Archer B, які зберігаються на складах і яких у Швеції 24.
САУ Archer широко визнана як одна з найсучасніших артилерійських систем у світі, здатна стріляти снарядами на відстань до 50 км.
Бойові машини Stridsfordon 90 в кількості 50 екземплярів також включені в останню партію допомоги для України, і вони можуть бути доставлені протягом декількох місяців.
"Це гарна машина у всіх можливих сенсах", - сказала Ебба Буш.
Крім того, Швеція надішле протитанкові комплекси NLAW.
"Вони відносно прості у використанні, не потребують багато часу для навчання і мають хорошу здатність виводити з ладу російські танки", - зазначила Буш.
Пакет допомоги також включає гранатомети, протитанкові гармати, автоматичну зброю та обладнання для розмінування. Загальна вартість пакета становить 4,3 мільярда шведських крон. Згідно з повідомленням уряду, в цю суму не включені САУ Archer.
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