Гаубиці, снаряди, протитанкова зброя: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

У четвер естонський уряд прийняв рішення про надання військової допомоги Україні у війні з РФ на суму 113 мільйонів євро, що є найбільшим пакетом допомоги, наданим Естонією до цього часу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Пропозиція міністра оборони Ханно Певкура про військову допомогу Україні включає в себе непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 мільйонів євро. Таким чином, військова допомога Естонії Україні збільшиться до 370 мільйонів євро, або трохи більше одного відсотка від валового внутрішнього продукту Естонії.

Цього разу пакет військової допомоги складається з гаубиць, боєприпасів, автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.

За даними ERR, Естонія надає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них.

Військова допомога Україні не знижує обороноздатність Естонії, боєздатність переданої артилерії буде повністю відновлена найближчим часом. Триває плановий перехід на мобільну артилерію K9, а крім того, обороноздатність Естонії буде посилена присутністю союзників, в тому числі нещодавно доданих американських HIMARS, оголосили в уряді.

"Естонці знають зі своєї болючої історії, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає малі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також опиниться під загрозою. Допомагаючи Україні захистити свою незалежність, ми захищаємо право всіх країн, в тому числі й Естонії, на свободу і демократію", - заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

"Тому неминуче необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні. Сьогоднішнім рішенням уряду ми відправляємо Україні зброю, якої вона зараз найбільше потребує. Україна сама звернулася до Естонії з проханням про цю допомогу, на необхідності цієї конкретної зброї наголошував і президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої зустрічі лідерів країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил JEF у Ризі", - додала Каллас.

За її словами, українці дуже швидко вчаться застосовувати нові системи озброєнь. "Держава і народ України змогли дуже вміло використати нашу військову допомогу. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але Росія надіслала чіткий сигнал, що вона планує продовжувати свою загарбницьку війну. Тому вільний світ повинен продовжувати надавати збройну допомогу Україні і робити це ще швидше і в набагато більших масштабах, ніж раніше" - заявила Каллас.

Вона також закликала інші країни надсилати зброю Україні: "Всі країни повинні переглянути свої запаси і підтримати промисловість, щоб вона могла виробляти більше і швидше. Війна Росії проти України має свою ціну - ціну, яку ми платимо в євро, а українці платять своїми життями".

Міністр оборони Певкур наголосив на великій потребі України у важкому озброєнні. "Україні потрібна важка зброя, щоб утримувати ініціативу і протистояти Росії, яка зараз готується відновити свою військову міць. Найважчі бої ще попереду. Наша допомога і допомога наших союзників матиме прямий вплив на боєздатність українських солдатів, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо показати приклад і мотивувати інших союзників також надавати допомогу", - сказав Певкур.