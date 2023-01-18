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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка
16:11 18.01.2023 |
Кабінет Міністрів України призначив виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.
За словами прем'єра, після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
"Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - підсумував Шмигаль.
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