Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка

Кабінет Міністрів України призначив виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ - головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

"Міністерство внутрішніх справ - одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - підсумував Шмигаль.