Канада передасть Україні 200 бронемашин

Міністр оборони Канади Аніта Ананд сьогодні у Києві оголосила про надання 200 бронемашин Roshel Senator. Вона прибула до України із раптовим візитом.

Про це повідомляє Мілітарний.

У розмові з журналістами Аніта Ананд розповіла про плани передати Україні ще 200 бронетранспортерів Senator в рамках міжнародної військової допомоги.

Оголошену техніку оцінюють у понад 90 мільйонів доларів. Це частина додаткової військової допомоги на 500 мільйонів доларів, обіцяної прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Roshel Senator

Бронемашини Roshel Senator розробила та виготовляє канадська компанія Roshel Defense Solutions.

Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати чисельні влучання гвинтівок калібру 12,7-мм. Також Senator має вибухозахищений кузов, тому може витримати підрив гранати чи міни.

Компанія не розголошує, на якій платформі збудована машина, зазначаючи лише те, що вона походить від важкої комерційної вантажівки.

Бронемашина має вісім посадкових місць для десанту. У рух приводиться 6,7-літровим турбованим дизелем потужністю у 330 кінських сил та 750 Нм крутного моменту.

Також техніка обладнана системою фільтрації повітря військового класу, що здатна протидіяти хімічним, біологічним та радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря усередині герметичної кабіни.

Мілітарний повідомляв, що 30 грудня чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі Senator.





За їхніми словами, десантне відділення машини досить просторе - місця вистачить навіть військовослужбовцю в повному бойовому спорядженні. Також є можливість швидко покинути авто в разі потреби.

«Досить непоганий автомобіль, маневрений. Навіть якщо порівняти з "Козаком", навіть трошки кращий», - розповідають прикордонники. «Установимо "люльку" й кулемет. Зараз водії їх вже отримали й будуть вибувати до пунктів дислокації, де і будуть використовувати за призначенням», - розповідають прикордонники.