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Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах
10:53 18.01.2023 |
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
За його словами, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. 9 із загиблих перебували на борту гвинтокрила. "22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей", - додав Клименко.
Як раніше повідомляла поліція Київщини, гвинтокрил впав біля дитячого садка. На місці спалахнула пожежа, людей почали евакуювати.
Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі телеканалу "Апостроф" повідомив, що це був гвинтокрил ДСНС, який виконував свої завдання.
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