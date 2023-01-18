Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

За його словами, всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. 9 із загиблих перебували на борту гвинтокрила. "22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей", - додав Клименко.

Монастирський разом із своєм заступником Єніном

Як раніше повідомляла поліція Київщини, гвинтокрил впав біля дитячого садка. На місці спалахнула пожежа, людей почали евакуювати.

Напередодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі телеканалу "Апостроф" повідомив, що це був гвинтокрил ДСНС, який виконував свої завдання.