Кіссінджер підтримав ідею вступу України до НАТО

Колишній держсекретар США, лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссінджер вважає, що членство України в НАТО було б "адекватним результатом" нинішньої війни РФ проти неї.

"До цієї війни я був противником членства України в НАТО, тому що побоювався, що це покладе початок саме тому процесу, який ми спостерігаємо зараз", - сказав Кіссінджер у вівторок під час свого віртуального виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. "Тепер, коли цей процес досяг такого рівня, ідея нейтральної України в цих умовах більше не має сенсу", - сказав Кіссінджер, якого цитує AFP.

Він також додав, що США мають продовжувати підтримувати та посилювати свою військову підтримку України до припинення бойових дій. За його словами, мирні перемовини мають розпочатися після того, як Україна поверне собі території, окуповані Росією після вторгнення. Крім того, Кіссінджер висловив своє "захоплення президентом України та героїчною поведінкою українського народу", пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас ексдержсекретар США виступив за діалог із Москвою та закликав не допустити війни між Заходом та РФ. Кіссінджер наголосив на важливості надання Росії можливості приєднатися до міжнародної системи, і виступив за діалог з Росією, вказуючи на те, що на її території розташована ядерна зброя.

Дипломатичний процес може допомогти Росії "переоцінити свою історичну позицію, яка була сплавом потягу до культури Європи і страху перед домінуванням Європи", вважає Кіссінджер.