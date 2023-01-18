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Прем'єр Нідерландів підтвердив наміри передати Україні ЗРК Patriot
22:27 17.01.2023 |
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте у вівторок заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами й Німеччиною.
Заяву Рютте на зустрічі з Байденом у Білому домі цитує агенція Reuters, повідомляє "Європейська правда".
"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", - сказав прем'єр Нідерландів, не уточнивши, скільки ЗРК отримає Україна й коли.
Раніше агенція Bloomberg першою повідомила, що уряд Нідерландів незабаром може ухвалити рішення про відправлення в Україну системи протиповітряної оборони Patriot слідом за Сполученими Штатами й Німеччиною.
На зустрічі з президентом США нідерландський прем'єр нагадав, що Нідерланди вирішили витратити додаткові 2,5 мільярда євро на підтримку України. Своєю чергою Байден подякував Рютте за "дуже тверду" підтримку України.
Очікується, що під час двосторонніх переговорів Байден і Рютте обговорять подальшу підтримку України, "а також подальшу співпрацю в галузі оборони і безпеки і зміцнення двосторонніх торговельних відносин".
Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.
На цьому тижні близько сотні українських військових, які навчатимуться на операторів та обслугу систем протиповітряної оборони Patriot, вже прибули на базу в Оклахомі. На цьому етапі навчання пройдуть від 90 до 100 українських військових, які будуть операторами або будуть займатися обслуговуванням систем. Підготовка триватиме кілька місяців.
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