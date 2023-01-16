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Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
07:56 16.01.2023 |
В уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду Британії.
Як зазначається, посадовці з питань оборони і безпеки Великої Британії вважають, що відкрилося вікно, в якому Росія відступає через проблеми з постачанням і падіння морального духу. Тому прем'єр Британії закликає союзників розгорнути заплановану на 2023 рік підтримку якнайшвидше, щоб досягти максимального ефекту.
"Відправка танків Challenger 2 в Україну є початком зміни тактики підтримки з боку Великої Британії. Ескадрон з 14 танків відправиться в країну в найближчі тижні. Очікується, що за ними прибудуть близько 30 AS90 - великих самохідних гармат, якими керуватимуть п'ять навідників" - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони викладе подальші деталі цієї допомоги у Палаті громад у понеділок.
Найближчими днями Велика Британія також розпочне навчання військовослужбовців Збройних Сил України користуватися цими танками та гарматами, що є частиною більш широких зусиль, в рамках яких тисячі українських військовослужбовців пройшли підготовку у Британії протягом останніх шести місяців.
"Прем'єр-міністр чітко усвідомлює, що довга і статична війна слугує лише цілям Росії. Саме тому він та його міністри будуть говорити з нашими союзниками по всьому світу в найближчі дні та тижні, щоб посилити тиск на Путіна та забезпечити краще майбутнє для України" - заявив речник Даунінг-стріт.
Напередодні річниці російського вторгнення прем'єр намагатиметься продемонструвати силу Великої Британії як міжнародного каталізатора, що має вплив у НАТО, G7, Об'єднаних експедиційних силах та інших організаціях.
В рамках цих зусиль, міністр оборони відвідає Естонію і Німеччину, щоб попрацювати з союзниками по НАТО та іншими міжнародними партнерами з метою прискорення надання військової підтримки Україні.
А міністр закордонних справ відвідає Сполучені Штати пізніше цього тижня, щоб обговорити, як Велика Британія і США можуть використати позицію як провідних прихильників України для активізації подальших міжнародних дій.
Він також відвідає Канаду - ще одну з найпалкіших прихильниць України - щоб обговорити тіснішу координацію міжнародних санкцій та наші скоординовані зусилля з посилення підтримки України.
Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.
Київ сподівається, що це прокладе шлях для позитивного рішення Німеччини.
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