Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні

Дефіцит генерації в енергосистемі після останньої ракетної атаки РФ величезний, тому в Україні будуть застосовані екстрені відключення світла.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо", - написав Коваленко.

За його словами, проблема настільки серйозна, що "Укренерго" значно обмежив обсяги споживання по всій Україні й у Києві зокрема. Енергетики тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

Коваленко також зазначив, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Критична інфраструктура також має бути заживлена.

"Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - додав гендиректор YASNO.