ЄС перерахує перший транш макрофінансової допомоги у січні, - фон дер Ляйєн

Європейський Союз перерахує перший транш макрофінансової допомоги Україні вже цього місяця.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у шведському місті Кіруна.

"Ми продовжимо нашу підтримку Україні. Ми почнемо в січні з першого траншу макрофінансової допомоги з 18 млрд євро. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який Європа надавала країнам-партнерам", - заявила вона.

Нагадаємо, у грудні країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні 2023 року.