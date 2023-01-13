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АНАЛІТИКА

ЄС перерахує перший транш макрофінансової допомоги у січні, - фон дер Ляйєн

 

Європейський Союз перерахує перший транш макрофінансової допомоги Україні вже цього місяця.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у шведському місті Кіруна.

"Ми продовжимо нашу підтримку Україні. Ми почнемо в січні з першого траншу макрофінансової допомоги з 18 млрд євро. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який Європа надавала країнам-партнерам", - заявила вона.

Нагадаємо, у грудні країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні 2023 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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