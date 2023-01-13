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Резніков: 500 або 600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього
12:48 13.01.2023 |
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "приблизно 500 чи 600" російських окупантів гинуть щодня у війні, тоді як Україна втрачає десяту частину цього.
В інтерв'ю ВВС міністр припустив, що Росія може спробувати зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.
Він також наголосив, що ситуація в Соледарі була "дуже складною", але "під контролем". Міністр зазначив, що "вагнерівців" використовували в атаках "хвиля за хвилею", що призвело до великої кількості смертей.
За його словами, Євген Пригожин, який фінансує ПВК, зацікавлений у можливій економічній вигоді від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.
"Вони зароблятимуть гроші на крові", - сказав він.
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