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АНАЛІТИКА

З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою

15:44 12.01.2023 |

Політика

 

XIX позачерговий з'їзд суддів у Києві в четвер обрав усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за своєю квотою, повідомляє Рада суддів України.

"Делегати ХІХ позачергового з'їзду суддів України обрали всіх вісьмох членів ВРП за квотою від суддівської спільноти", - йдеться в повідомленні Ради суддів на сайті.

У повідомленні наголошується, що восьмим членом ВРП став суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сергій Бурлаков, якого обрали за підсумками повторного туру таємного голосування.

"Таким чином ХІХ позачерговий з'їзд суддів України обрав усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя, що дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані із судовою реформою", - наголошують у Раді суддів.

Отже, за квотою суддівської спільноти членами ВРП стали: суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Григорій Усик, суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Сасевич, суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова, суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова, суддя Миколаївського апеляційного суду Тетяна Бондаренко, суддя Херсонського окружного адміністративного суду Олена Ковбій, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сергій Бурлаков.

Усі новообрані члени ВРП склали присягу і працюватимуть в органі суддівського управління протягом найближчих чотирьох років.

"Обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу", - підсумували в Раді суддів.

Як повідомлялося, посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні очікують, що з'їзд суддів призначить вісьмох нових членів ВРП із числа кандидатів, перевірених Етичною радою.

"Посли G7 з нетерпінням очікують, що з'їзд суддів призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою. Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції", - йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у твіттері.

ХІХ позачерговий з'їзд суддів України триває 11-13 січня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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