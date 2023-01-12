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АНАЛІТИКА

Рада суддів обрала ще двох членів ВРП

14:05 12.01.2023 |

Право, Політика

 

XIX позачерговий з'їзд суддів у четвер у Києві обрав ще двох членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за своєю квотою, отже, обрано вже сімох із восьми членів ВРП.

"Делегати обрали ще двох членів ВРП. Лічильна комісія з проведення повторного таємного голосування щодо обрання членів Вищої ради правосуддя ХІХ позачерговим з'їздом суддів України оголосила результати другого туру голосування. (...) Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали: Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду, Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду", - йдеться в повідомленні Ради суддів України в четвер.

Раніше делегати XIX позачергового з'їзду суддів таємним голосуванням обрали п'ятьох членів ВРП.

Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали: Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду; Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС; Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду; Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області; Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.

Новообрані вже склали присягу членів ВРП.

У Раді суддів уточнили, що до бюлетеня було внесено 16 кандидатів на посаду члена ВРП, яких було розділено за квотним принципом. До квоти від загальних судів було внесено дев'ятьох кандидатів, і делегати з'їзду могли проголосувати за чотирьох із них. До квоти від адміністративних судів було внесено чотирьох кандидатів, де голосувати можна було не більше ніж за дві кандидатури. До квоти від господарських судів було внесено трьох кандидатів, де голосувати можна було також лише за двох кандидатів.

Як повідомлялося, посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні очікують, що з'їзд суддів призначить вісьмох нових членів ВРП із числа кандидатів, перевірених Етичною радою.

"Посли G7 з нетерпінням очікують, що з'їзд суддів призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою. Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції", - йдеться в повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у твіттері.

ХІХ позачерговий з'їзд суддів України триває 11-13 січня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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