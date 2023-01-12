Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів

22:43 11.01.2023 |

Право, Політика

До Вищої ради правосуддя обрали п&apos;ятьох нових членів

 

На ХІХ позачерговому з'їзді суддів України обрали п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховного суду.

"Сьогодні, 11 січня 2023 року, делегати XІХ позачергового з'їзду суддів України обрали п'ятьох членів Вищої ради правосуддя строком на чотири роки", - йдеться в повідомленні.

Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:

* суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Григорій Усик ("за" проголосували 243 делегати);

* суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець (її кандидатуру підтримали 214 делегатів);

* суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Сасевич ("за" проголосували 230 делегатів);

* суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова (її кандидатуру підтримали 220 делегатів);

* суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова (за неї віддав голос 221 делегат).

Зазначено, що новообрані члени ВРП вже склали присягу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,0767
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0619  0,06 0,14 40,7419  0,05 0,11
EUR 41,9500  0,07 0,16 43,0231  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес