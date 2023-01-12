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До Вищої ради правосуддя обрали п'ятьох нових членів
На ХІХ позачерговому з'їзді суддів України обрали п'ятьох з восьми членів Вищої ради правосуддя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховного суду.
"Сьогодні, 11 січня 2023 року, делегати XІХ позачергового з'їзду суддів України обрали п'ятьох членів Вищої ради правосуддя строком на чотири роки", - йдеться в повідомленні.
Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:
* суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Григорій Усик ("за" проголосували 243 делегати);
* суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець (її кандидатуру підтримали 214 делегатів);
* суддя Львівського окружного адміністративного суду Олександр Сасевич ("за" проголосували 230 делегатів);
* суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова (її кандидатуру підтримали 220 делегатів);
* суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова (за неї віддав голос 221 делегат).
Зазначено, що новообрані члени ВРП вже склали присягу.
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