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Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда
16:42 11.01.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава ухвалила рішення передати Києву "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.
За словами Дуди, Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard (може йтися про 10 або 14 танків), але "в межах міжнародної коаліції".
Він додав, що Варшава сформує міжнародну коаліцію з постачання Leopard 2 і сама запропонує перші танки цього типу в межах цієї коаліції.
Раніше в середу у Німеччині (дозвіл якої потрібен для реекспорту Leopard 2) заявляли, що не отримували відповідних запитів від союзників.
Зазначається, що президент Володимир Зеленський подякував Польщі та Литві за рішення про військову підтримку.
Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".
Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.
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