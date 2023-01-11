Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пакистан поставить боєприпаси Україні

 

До числа країн, що надають Україні зброю в її боротьбі проти російської агресії, увійшов Пакистан. Як повідомило у понеділок, 9 січня, найбільше ділове видання Індії The Economic Times, з пакистанського портового міста Карачі в Україну через порт у Гданську доставлять 159 контейнерів із боєприпасами для української армії. Серед цих боєприпасів - артилерійські снаряди 155-мм (поширений стандарт НАТО. - Ред.), метальні заряди до них, а також артилерійські капсулі M82 і детонатори PDM.

Раніше Пакистан не постачав Києву зброю напряму, але в серпні минулого року Великобританія передала Україні через Румунію озброєння з пакистанської авіабази Нур-Хан. The Economic Times також пише, що частина поставок пакистанської зброї здійснювалася через східноєвропейські країни.

Натомість Україна повинна буде допомогти Пакистану в модернізації парку вертольотів Мі-17 і ремонті танків Т-80УД. Пакистан і Україна - давні партнери в постачанні озброєнь: у 1991-2020 роках вони уклали відповідні контракти на загальну суму 1,6 мільярда доларів.

Раніше видання Financial Times писало, що в української армії може виникнути дефіцит боєприпасів - щодня ЗСУ витрачають 4000-7000 артилерійських снарядів. При цьому стандартний 155-міліметровий снаряд для гаубиці коштує 800 доларів. Британська розвідка повідомляла, що боєприпаси для продовження війни закінчуються і в Росії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Пакистан
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1961
  0,1134
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1186  0,15 0,37 40,7886  0,01 0,03
EUR 41,8848  0,20 0,48 43,0300  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес