Канада купує NASAMS для України

Канада купує зенітно-ракетний комплекс NASAMS для Збройних сил України.

Про це повідомляє Мілітарний.

Про це було заявлено міністром національної оборони Канади Анітою Ананд в ході бесіди з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим.

"Сьогодні вранці в ході розмови...було наголошено: системи протиповітряної оборони є головним пріоритетом для України. Тому Канада купує у США передовий зенітно-ракетний комплекс NASAMS для України", - написала у своїх соціальних мережах Аніта Ананд.