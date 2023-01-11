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Канада купує NASAMS для України
21:40 10.01.2023 |
Канада купує зенітно-ракетний комплекс NASAMS для Збройних сил України.
Про це повідомляє Мілітарний.
Про це було заявлено міністром національної оборони Канади Анітою Ананд в ході бесіди з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим.
"Сьогодні вранці в ході розмови...було наголошено: системи протиповітряної оборони є головним пріоритетом для України. Тому Канада купує у США передовий зенітно-ракетний комплекс NASAMS для України", - написала у своїх соціальних мережах Аніта Ананд.
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