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НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»
16:43 09.01.2023 |
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук народну депутатку (партія «Слуга народу») Маргариту Шол.
Про це повідомляє пресслужба бюро, передає Укрінформ.
Як зазначається, вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.
У НАБУ оприлюднили фотографію народної депутатки і вказали її ім'я.
Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 грудня повідомила їй про підозру у недостовірному декларуванні. Слідство, яке було розпочате за матеріалами НАЗК, встановило, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказала квартиру вартістю 5 млн грн, яку вона орендувала у 2020 - 2021 рр для проживання у Києві.
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