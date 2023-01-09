НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»





Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук народну депутатку (партія «Слуга народу») Маргариту Шол.

Про це повідомляє пресслужба бюро, передає Укрінформ.

Як зазначається, вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.

У НАБУ оприлюднили фотографію народної депутатки і вказали її ім'я.

Як повідомляв Укрінформ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 22 грудня повідомила їй про підозру у недостовірному декларуванні. Слідство, яке було розпочате за матеріалами НАЗК, встановило, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказала квартиру вартістю 5 млн грн, яку вона орендувала у 2020 - 2021 рр для проживання у Києві.