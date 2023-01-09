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Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
12:10 09.01.2023 |
СБУ заявила, що арештувала майно Дмитра Табачника, який був міністром освіти за часів Віктора Януковича. Табачник підозрюється у державній зраді.
Загальна сума арештованих активів становить більше ніж $2 млн. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.
За даними слідства, щоб "приховати" свої статки від можливої конфіскації на користь держави, Табачник заздалегідь "переписав" їх на родичів.
Втім, СБУ викрила цю "схему" і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.
Серед них:
* ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
* житловий будинок площею понад 600 кв. м;
* 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
* банківський рахунок на $147 000.
У листопаді минулого року Табачнику було повідомлено про підозру у вчиненні держзради в умовах воєнного стану. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.
Наразі Табачник переховується у тимчасово окупованому Криму.
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