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АНАЛІТИКА

Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн

12:10 09.01.2023 |

Політика

 

СБУ заявила, що арештувала майно Дмитра Табачника, який був міністром освіти за часів Віктора Януковича. Табачник підозрюється у державній зраді.

Загальна сума арештованих активів становить більше ніж $2 млн. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

За даними слідства, щоб "приховати" свої статки від можливої конфіскації на користь держави, Табачник заздалегідь "переписав" їх на родичів.

Втім, СБУ викрила цю "схему" і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

* ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
* житловий будинок площею понад 600 кв. м;
* 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
* банківський рахунок на $147 000.

Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн

 

Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн

 

У листопаді минулого року Табачнику було повідомлено про підозру у вчиненні держзради в умовах воєнного стану. За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Наразі Табачник переховується у тимчасово окупованому Криму.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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