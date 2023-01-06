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США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім
21:54 06.01.2023 |
Міністерство оборони США опублікувало детальний список озброєння, яке отримає Україна в рамках найбільшого пакета допомоги на суму $3,075 млрд.
Про це пише "Європейська правда".
До нового пакету увійшли 50 броньованих машин піхоти Bradley, а також 500 протитанкових ракет та 250 000 боєприпасів калібру 25 мм до них.
США також надішлють 100 бронетранспортерів M113, 55 захищених від мін машин (MRAP) і 138 бронеавтомобілів HUMVEES, а також 18 одиниць 155-мм самохідних гаубиць та 18 машин підтримки.
БМП Bradley регулярно використовується армією США для транспортування військ до місця бойових дій з середини 1980-х років. Її броня та основне озброєння - 25-мм ланцюгова гармата в парі з більш легким кулеметом і парою протитанкових ракет TOW - роблять її високопродуктивною сучасною бойовою машиною.
Пакет допомоги також включає:
* 70 000 - 155-мм артилерійських снарядів;
* 500 - високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
* 1200 - 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мінних систем (RAAM);
* 36 буксируваних 105-мм гаубиць та 95 000 105-мм артилерійських снарядів;
* 10 000 - 120-мм мінометних мін;
* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* Ракети RІМ-7 для протиповітряної оборони;
* 4000 авіаційних ракет "Zuni";
* близько 2000 протитанкових ракет;
* снайперські гвинтівки, кулемети, боєприпаси до гранатометів та стрілецької зброї;
* протипіхотні міни Claymore;
* прилади нічного бачення та оптика;
* запасні частини та інше польове спорядження.
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