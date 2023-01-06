Міжнародні резерви України у грудні виросли до $28,5 млрд

Міжнародні резерви України у грудні збільшились на 1,9% і, за попередніми даними Національного банку, сягнули $28,49 млрд. Це більше, ніж перед початком повномасштабної війни, але менше, ніж на початок 2022 року, вказав регулятор.

У грудні на рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,47 млрд:

→ $2 030,3 млн - від Сполучених Штатів Америки (через трастовий фонд Світового банку);

→ $598,7 млн - від Європейського Союзу;

→ $540,7 млн - від розміщення валютних ОВДП;

→ $402,0 млн - від Світового банку;

→ $367,8 млн - від Уряду Канади;

→ $528,9 млн - від інших міжнародних кредиторів.

Такі великі надходження дозволили перекрити виплати за боргами ($833,9 млн плюс $166,2 млн виплат Міжнародному валютному фонду) та чистий продаж валюти на міжбанківському ринку, який у грудні підвищився до $3,17 млрд.

НБУ пояснив, що збільшення валютних інтервенцій пов'язане з сезонним чинником - активізацією бюджетних видатків наприкінці. Крім того, валюта була потрібна на закупівлю генераторів та пального для їхньої роботи.

Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют збільшила їхню вартість на $231,6 млн.

Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9% - рік тому вони перевищували $30,9 млрд.

НБУ порахував, що у 2022 році Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку - $32,1 млрд, в тому числі від США - $12 млрд, від Євросоюзу - $8 млрд, від МВФ - $2,7 млрд, від Канади - $1,9 млрд, від Німеччини - $1,6 млрд.

Виплати за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили $9,1 млрд.

Чисті інтервенції НБУ з продажу валюти сягнули $25 млрд.