Різдвяна служба Епіфанія в лаврі буде. Мінкульт дав дозвіл, заповідник уклав угоду

Віталій Червоненко / ВВС News Україна

Міністерство культури дало дозвіл на проведення предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Заповідник "Києво-Печерська лавра" також уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8.00 до 12 години дня.

Пізно ввечері 5 січня УПЦ Московського патріархату, яка раніше погодинно орендувала Успенський собор Верхньої лаври, заявила, що ПЦУ не має договору оренди і не може проводити службу в головному соборі лаври 7 січня.

"Анонсоване ПЦУ богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври не має дозволу", - повідомила пресслужба УПЦ МП.

При цьому в УПЦ МП посилаються на слова в. о. генерального директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника під час зустрічі з представниками цієї церкви.

Зустріч відбулась зранку 5 січня.

"Він заявив, що ніяких звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку ПЦУ не надходило, так само до заповідника не надходило і жодних розпоряджень щодо цього, а про намір очільників цієї конфесії перебувати 7 січня в Успенському соборі йому не відомо, тому підтвердити таку інформацію він не може", - йдеться в заяві УПЦ МП.

На відео, яке виклали в УПЦ МП, Рудник каже, що "станом на зараз", тобто ранок 5 січня, до нього з цього приводу не звертались.

"Враховуючи, що досі жоден представник міністерства культури України не прокоментував заяву, опубліковану на сайті ПЦУ про богослужіння 7 січня, оголошені нею заходи на території Лаври є спробою силового захоплення Успенського собору шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства", - заявили в ПЦУ.

Яка ситуація насправді

ВВС News Україна зв'язалась Олександром Рудником і він заперечив повідомлення УПЦ МП.

"Та розмова на відео відбувалась вчора у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння. Але у другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ оприлюднили ввечері застарілу інформацію", - пояснив Рудник.

Наразі йдеться про разову оренду для богослужіння.

Він додав, що сили правопорядку будуть стежити завтра за тим, щоб подія відбулась без жодних ексцесів.

ВВС News Україна також отримала документ, який підтверджує надання згоди міністерством культури на проведення служби ПЦУ в Успенському соборі.

Мінкульт є розпорядником державного майна на території лаври, яким управляє державний заповідник Києво-Печерська лавра.

Співрозмовники в Православній церкві України вказують, що станом на 5 січня заповідник дійсно ще не укладав угоду з ПЦУ про оренду 7 січня. Проте рішення мінкульту вже було.

Успенський собор лаври та Трапезна церква до кінця 2022 року перебували у погодинній оренді УПЦ МП.

Проте держава не продовжила договір користування. 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що спеціальна комісія завершила перевірку майна двох споруд і вони остаточно повернуті в користування державі.

При цьому намісник лаври, митрополит УПЦ МП Павло відмовився підписувати акт перевірки.