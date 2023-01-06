Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США передають Україні БМП Bradley, а Німеччина - Marder

 

Сполучені Штати мають намір передати Україні бойові машини піхоти Bradley, тоді як Німеччина поставить БМП Marder. Про це йдеться у спільній заяві за результатами телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) у четвер, 5 січня.

Обидві країни планують навчати українських військових на цих системах, наголошується в заяві, яка розміщена на сайтах Білого дому та Федерального уряду Німеччини. 

Також у заяві наголошується, що наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні батареї зенітно-ракетної системи Patriot. Зараз ФРН пообіцяла приєднатися до США і також надати Україні додаткову батарею системи Patriot. 

При цьому лідери обох країн "підтвердили непохитну солідарність з Україною та українським народом перед обличчям агресії з боку Росії", а також висловили спільну рішучість надавати Україні "необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки це буде потрібно".

Новий пакет допомоги США

 

БМП Bradley увійдуть у наступний пакет військової допомоги Україні від США на суму 2,85 мільярда доларів, повідомляє агенція AP з посиланням на кількох американських чиновників. Крім того, пакет допомоги включатиме бронеавтомобілі Humvee (HMMWV), машини з захистом від мін і засідок MRAP, а також велику кількість ракет та інших боєприпасів. 

Зазначається, що пакет на 2,85 мільярда доларів є найбільшим серед тих, які Пентагон вилучив зі своїх запасів для відправки в Україну. Очікується близько 50 одиниць Bradley, зазначає агенція Reuters. Ці БМП знаходяться на озброєнні армії США з 1981 року і з того часу отримали низку модифікацій. Вони призначені для перевезення та підтримки піхоти й розвідників із забезпеченням вогневого прикриття та придушення військ і бронетехніки супротивника.

Основним озброєнням бронемашин є 25-міліметрова автоматична гармата. Також на них можуть встановлюватися протитанкові керовані ракети та зенітні ракетні комплекси.

БМП Marder

 

Коли саме Німеччина передасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot поки невідомо. Marderпризначена для перевезення піхотних військ, забезпечуючи їх вогневою підтримкою. В БМП ередбачено місце для шістьох-сімох піхотинців. Також Marder оснащені 20-міліметровим кулеметом та - в залежності від комплектації - керованими ракетами типу Milan проти наземних і повітряних цілей. Для захисту від зброї масового ураження Marder має захисну систему вентиляції та завдяки гідравлічній системі може долати водойми глибиною до двох метрів.

Читайте також: Танки для України: Шольца закликають до рішучіших дій після рішення Франції

Введений в експлуатацію в 1971 році, Marder поступово замінюється в Німеччині наступною моделлю БМП - Puma. Тим не менше, Marder досі використовується у німецьких збройних силах і в низці армій інших держав, а також добре зарекомендував себе в Косові та Афганістані. Україна впродовж кількох місяців просила у Німеччини насамперед Marder.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7773
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9061  0,01 0,02 40,7911  0,05 0,11
EUR 41,6289  0,15 0,37 42,7864  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес