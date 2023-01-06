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АНАЛІТИКА

Німеччина передасть Україні батарею ППО «Patriot»

Німеччина передасть Україні батарею ППО «Patriot»

 

Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца, пише "Європейська правда".

"На тлі триваючих ракетних і безпілотних атак Росії на критично важливу інфраструктуру України президент Байден і канцлер Шольц підтвердили свій намір і далі підтримувати нагальні потреби України в засобах протиповітряної оборони. Наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракетних комплексів "Patriot". Німеччина долучиться до Сполучених Штатів у постачанні додаткової батареї ППО "Patriot" в Україну", - йдеться в заяві.

Байден і Шольц висловили вдячність за військову підтримку, що її надають Україні інші союзники та партнери, схвалили координаційні зусилля Контактної групи з питань оборони України, що тривають, і привітали додаткові пожертви систем ППО та бойових машин.

Наприкінці грудня в уряді Німеччини заявляли, що "принципово не проти" передати системи ППО, але не мають запасних систем.

Раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot на військовій базі в США.
 

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