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Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
16:07 05.01.2023 |
Протягом минулого тижня Україна отримала від Німеччини ракетні системи, безпілотники, гусеничні машини піхоти та системи виявлення дронів, повідомляє пресслужба німецького уряду.
Згідно з оприлюдненою інформацією, надано 20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах із ракетами; дві броньовані евакуаційні машини; один тягач - транспортер танків М1070 Oshkos; сім гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти; 63 пікапи; 17 вантажівок 8х8; вісім розвідувальних дронів; 30 систем виявлення дронів; 27 антидронових датчиків та глушилок.
Також в Україну відправлено сім машин для прикордонної служби, 12 великотоннажних причепів; 21 генератор, 32 мобільні системи опалення, одну машину швидкої допомоги, 36400 вовняних ковдр.
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