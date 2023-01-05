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Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion
22:51 04.01.2023 |
Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у середу президент Франції Емманюель Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказали в Єлисейському палаці за підсумками розмови.
"Президент (Франції) побажав розширити військову допомогу (надану Україні) шляхом згоди на поставку легких бойових танків AMX-10 RC", - йдеться в повідомленні офісу Макрона.
"Це перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським збройним силам", - наголосили в Єлисейському палаці.
У повідомленні не уточнюється, про яку кількість техніки йдеться і коли вона буде передана Україні.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в розмові з Макроном йшлося про постачання легких танків, а також бронемашин Bastion.
У жовтні ЗМІ повідомляли, що Україні планують передати бойову модель, на яку може бути встановлений 12,7-мм кулемет. Bastion - 12,5-тонна 10-місна броньована машина, яка виготовляється виключно на експорт. Її переважно продають країнам Африки.
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