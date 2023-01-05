Корупція у «зерновому коридорі». Хто зганьбив найважливіший для України проект

Юрій Вишневський / Деловая столица

Неймовірно, щоб масштабну аферу на «зерновому коридорі» організували десяток митників, не маючи високопоставлених покровителів.

За п'ять місяців після початку роботи "зернового коридору" в ньому виявилася корупція на 5,2 млрд грн. У таку суму аналітики Бюро економічної безпеки України оцінили загальні збитки від експортних зернових операцій на Одеській митниці у вигляді несплати податків. За даними СБУ, до організації злочинної схеми причетно понад 10 чиновників. Серед них заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

Загадковий дах

Нагадаємо, що документ під назвою "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" було підписано у Стамбулі 22 липня. У ньому зазначено, що "сторонами цієї Ініціативи є Туреччина, Росія та Україна на пропозицію генерального секретаря ООН". І вже 1 серпня з порту Одеси в море вийшло перше суховантажне судно з українським продовольством.

Володимир Зеленський вважає цю угоду одним із головних своїх успіхів. Щоб зрозуміти, наскільки велика роль їй відводиться, достатньо було послухати виступ Зеленського на конференції послів України "Війна та нові горизонти у світі", що відбулася у Києві 23 грудня. Він заявив, що експортна зернова ініціатива, а також гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine ("Зерно з України") ставлять Україну в один ряд з тими країнами, які реально гарантують глобальну безпеку всьому світу. У зв'язку з цим Зеленський повідомив про плани відкрити нові посольства в десяти країнах Африки.

Тобто для Зеленського зернова угода - інструмент впливу на глобальному, загальносвітовому рівні. І це, звичайно, привід для піару всередині України. Виступаючи у Верховній Раді 28 грудня, Зеленський наголосив, що зернова ініціатива - це "понад 15 млн тонн продовольства на експорт у понад сорок країн лише за п'ять місяців в умовах повномасштабної війни".

Тому зовсім неймовірно, щоб масштабну аферу на такій важливій для Зеленського ініціативі організували десяток митників на свій страх і ризик, не маючи покровителів у якихось вищих кабінетах. Взагалі, звичайно, дивно, що СБУ і БЕБ наважилися дати розголос цій справі. І що Офіс генпрокурора погодився на обшуки у фігурантів.

Злі язики пояснюють рішучість розслідувачів просто: інтересом до цієї справи американців. Кажуть, тіньовий бік "зернового коридору" побачили у FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network - мережа боротьби з фінансовими злочинами). Це бюро міністерства фінансів США, яке збирає та аналізує інформацію про фінансові операції з метою боротьби з відмиванням грошей усередині країни та за кордоном, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами.

Так чи інакше, але тепер цю справу вже буде важко зам'яти. 3 січня БЕБ та СБУ повідомили про проведення 30 обшуків в адміністративних приміщеннях Держмитслужби, Одеської митниці, митних постах "Чорноморськ-порт", "Південний порт", "Одеса-порт" та за місцем проживання посадових осіб Держмитслужби. За результатами обшуків вилучено чорнові записи, документи в електронному вигляді, мобільні телефони із доказами проведення угод. Також вилучено документи, які можуть засвідчити поінформованість посадових осіб щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.

Кримінальне провадження ведеться за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Масштаби афери

Як стверджують БЕБ та СБУ, вони виявили масштабну схему ухиляння від сплати податку в особливо великих розмірах під час експорту зерна. Детективи БЕБ встановили причетність до схемного експорту понад 370 приватних суб'єктів господарювання. Підприємці скуповували зернові у фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. Надалі продукцію перепродували через кілька компаній з ознаками ризиковості, а потім відправляли на експорт. Зокрема, протягом серпня-вересня підприємці вивезли понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів у Чорноморському, Південному та Одеському портах.

Схема за участю понад 370 приватних суб'єктів господарювання - це явно афера вищого рівня, ніж місцева митниця. Продавці зерна навряд чи заходили б у цю схему без гарантій, що про все домовлено у Києві.

За даними слідства, співробітники БЕБ завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу. Проте чиновники Держмитслужби проігнорували інформацію про операції ризикових суб'єктів господарської діяльності, що надавалась у листах БЕБ. Тобто БЕБ попередило Держмитслужбу про своє спостереження за цією схемою, проте схема була реалізована. Отже, організатори не боялися БЕБ та були впевнені у своїй безкарності.

У всьому винен Демченко?

Тут, звісно, постають питання до керівництва Держмитслужби. Як відомо, з 5 листопада 2021 р. обов'язки голови цієї служби виконує бригадний генерал В'ячеслав Демченко. Звання бригадного генерала йому присвоїв Зеленський 20 жовтня 2020 р. На той момент Демченко був начальником управління інформації (потім - управління розвідки) Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як розповіло Депо, про призначення Демченка на посаду голови митниці говорили давно. Це було з подачі саме Зеленського, увагу якого він привернув своїми скромними апетитами. У медіа фігурувала інформація, що Зеленського здивувало те, що Демченко - єдиний генерал, який йому відомий, який живе у службовому гуртожитку. Також повідомлялося, що він "справді є славним незіпсованим хлопцем".

1 листопада 2021 р. стало відомо, що Демченко переміг у конкурсі на вакантну посаду директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби, 3 листопада Зеленський звільнив його з посади у прикордонній службі, після чого його було затверджено на посаді директора департаменту Держмитслужби та відразу ж тимчасово призначено в.о. голови служби "до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України".

Отже, Демченко прийшов до Держмитслужби як абсолютно чужа для неї людина і до того ж із незрозумілим статусом. Начебто його хотіли зробити повноцінним керівником, але так і не зробили. Знаючі люди кажуть, що хитрі митники могли обвести генерала-прикордонника навколо пальця, тож він, певно, навіть не знав про цю аферу.

Якщо це так, то ще цікавішим стає питання про загадкових покровителів, під чиїм дахом діяли організатори. Наразі заступник начальника департаменту Держмитслужби є фігурантом справи із найвищим статусом. Але навіть якщо він чи інші підозрювані дадуть свідчення на чиновників з більшими посадами, десь в уряді чи на Банковій, то чи просунеться розслідування всерйоз у цьому напрямку?.. Втім, не можна виключати, що дружня підказка від структур типу FinCEN підштовхне наших слідчих та прокурорів розширити коло підозрюваних.

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