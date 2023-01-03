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За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
12:13 03.01.2023 |
За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
За оперативними даними у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
◦податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 253,0 млрд гривень;
◦податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 213,9 млрд гривень (зібрано 298,5 млрд, відшкодовано - 84,6 млрд гривень);
◦податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 148,4 млрд гривень;
◦податку на прибуток підприємств - 117,0 млрд гривень;
◦рентної плати за користування надрами - 81,0 млрд гривень;
◦акцизного податку - 78,9 млрд гривень;
◦ввізного та вивізного мита - 21,0 млрд гривень.
Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд гривень надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів).
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у 2022 році становили 425,3 млрд гривень.
За оперативною інформацією за 2022 рік касові видатки державного бюджету становили 2702,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 2410,0 млрд гривень, або 92,2 % від розпису звітного періоду.
При цьому, у грудні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 408,8 млрд гривень, у тому числі загального фонду - у сумі 330,5 млрд гривень.
За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 909,5 млрд гривень, проти запланованого розписом загального фонду на 2022 рік дефіциту в сумі 1399,5 млрд гривень.
У грудні фактичний дефіцит державного бюджету становив 99,0 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 101,3 млрд гривень.
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