За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень

За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

За оперативними даними у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

◦податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 253,0 млрд гривень;

◦податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів - 213,9 млрд гривень (зібрано 298,5 млрд, відшкодовано - 84,6 млрд гривень);

◦податку на доходи фізичних осіб та військового збору - 148,4 млрд гривень;

◦податку на прибуток підприємств - 117,0 млрд гривень;

◦рентної плати за користування надрами - 81,0 млрд гривень;

◦акцизного податку - 78,9 млрд гривень;

◦ввізного та вивізного мита - 21,0 млрд гривень.

Окрім того, протягом 2022 року 480,6 млрд гривень надійшло до загального фонду державного бюджету у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у 2022 році становили 425,3 млрд гривень.

За оперативною інформацією за 2022 рік касові видатки державного бюджету становили 2702,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 2410,0 млрд гривень, або 92,2 % від розпису звітного періоду.

При цьому, у грудні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 408,8 млрд гривень, у тому числі загального фонду - у сумі 330,5 млрд гривень.

За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 909,5 млрд гривень, проти запланованого розписом загального фонду на 2022 рік дефіциту в сумі 1399,5 млрд гривень.

У грудні фактичний дефіцит державного бюджету становив 99,0 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 101,3 млрд гривень.