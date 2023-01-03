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АНАЛІТИКА

Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн

 

Президент України Володимир Зеленський провів першу в новому році телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба глави держави.

"Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року у Києві, та домовилися активізувати підготовчу роботу", - зазначається у повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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