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Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
17:26 02.01.2023 |
Президент України Володимир Зеленський провів першу в новому році телефонну розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба глави держави.
"Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого цього року у Києві, та домовилися активізувати підготовчу роботу", - зазначається у повідомленні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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