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Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
17:35 27.12.2022 |
Кабінет міністрів у вівторок своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Раніше Шмигаль пояснював, що таке рішення потрібно для підвищення ефективності нарахування субсидій. В уряді запевнили, що українцям, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично.
Таке рішення Кабмін схвалив на виконання ухваленого у вересні 2022 року законодавства, і воно має зекономити державі 2-3 млрд грн на рік.
Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.
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