Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль

Кабінет міністрів у вівторок своїм рішенням приєднав Фонд соціального страхування до Пенсійного фонду України, тепер нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше Шмигаль пояснював, що таке рішення потрібно для підвищення ефективності нарахування субсидій. В уряді запевнили, що українцям, які вже отримували субсидії, призначать їх автоматично.

Таке рішення Кабмін схвалив на виконання ухваленого у вересні 2022 року законодавства, і воно має зекономити державі 2-3 млрд грн на рік.

Для українців це означає, що нарахування субсидій тепер відбуватиметься через Пенсійний фонд, дохідна та видаткова частини якого на 2023 рік збільшені на 12,6 млрд грн.