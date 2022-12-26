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Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
08:11 26.12.2022 |
У додатку "Дія" запустили нове опитування. Українцям пропонують відповісти, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
У додатку "Дія" запустили нове опитування. Українцям пропонують відповісти, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За матеріалами:
РБК-Україна
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