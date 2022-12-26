Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування

У додатку "Дія" запустили нове опитування. Українцям пропонують відповісти, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

У додатку "Дія" запустили нове опитування. Українцям пропонують відповісти, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.