Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування

08:11 26.12.2022 |

Україна

 

У додатку "Дія" запустили нове опитування. Українцям пропонують відповісти, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

У додатку "Дія" запустили нове опитування. Українцям пропонують відповісти, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8340
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6250  0,04 0,11 40,5050  0,11 0,28
EUR 41,4750  0,09 0,22 42,6350  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на 23.12.22, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес