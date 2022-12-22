Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго

Якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.

За словами міністра, ситуація в енергосистемі України складна, але він не назвав точних цифр.

Надскладну ситуацію в Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів.

"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - пояснив він.

За словами міністра, Київ не від'єднаний від енергосистеми - українська енергосистема цілісна.

На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи і припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:

"Швидкість відновлення пов'язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа.

Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити".

За його словами, імпорт електроенергії - "можлива опція".

"Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах.

Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт - день, 700 МВт - ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - додав він.

За його словами, також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.

В Україні є виробники, які виготовляють такі станції, заявив міністр.

На питання, чи продовжить Росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".