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Без нових обстрілів енергосистема стабілізується до літа – Міненерго
18:49 22.12.2022 |
Якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes.
За словами міністра, ситуація в енергосистемі України складна, але він не назвав точних цифр.
Надскладну ситуацію в Києві Галущенко пояснив тим, що у понеділок (19 грудня) були дуже суттєві для Києва пошкодження внаслідок обстрілів.
"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - пояснив він.
За словами міністра, Київ не від'єднаний від енергосистеми - українська енергосистема цілісна.
На питання, коли Україна зможе стабілізувати системи і припинити відключення світла за умови, що ударів більше не буде, Галущенко відповів:
"Швидкість відновлення пов'язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа.
Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити".
За його словами, імпорт електроенергії - "можлива опція".
"Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах.
Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт - день, 700 МВт - ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - додав він.
За його словами, також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які "сіли на нуль", а також дадуть додаткову потужність системі.
В Україні є виробники, які виготовляють такі станції, заявив міністр.
На питання, чи продовжить Росія бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні сили допоможуть їм зупинитися".
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