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«Світло нашої віри не згасне». Ще Зеленський сказав у виступі в Конгресі США
08:30 22.12.2022 |
Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою у Конгресі США. Він подякував американцям за допомогу та закликав і надалі спільно діяти проти агресії Росії.
Його виступ відбувся на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників та Сенату на підтримку демократії.
Конгрес кільканадцять разів аплодував президенту України стоячи.
Що сказав Зеленський
Зеленський наголосив, що під час війни, яку розпочала Росія, вирішується не лише доля і майбутнє України, а й доля усього цивілізованого світу.
"Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку людей - українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти і онуки та їхні діти й онуки", - сказав президент.
Президент додав, що фінансова допомога США та усього світу - це не благодійність, а "інвестиції у глобальну безпеку і демократію".
Україна має перемогти Кремль на полі бою, сказав Зеленський. Для цього їй потрібна американська зброя, зокрема гармати, снаряди, РСЗО, бронетехніка та авіація.
"Ми потребуємо більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб українські патріоти могли на повну силу працювати заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що Україна не проситиме американських військових битися за неї, адже українські військові "чудово можуть керувати американськими танками та літаками".
Зеленський також вказав, що Росія знайшла собі союзника у терористичних діях - Іран, який постачає їй сотні дронів. Тому, за словами Зеленського, в інтересах США зупинити ці країни, поки вони не завдали удару по союзниках американців.
"У ваших же силах допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав цю незаконну війну", - сказав Зеленський.
Попри всі атаки з боку Росії українці продовжать свою боротьбу до перемоги, додав він.
"Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво - і навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе все одно не згасне", - сказав президент України.
Зеленський додав, що усі українці бажають лише одного - перемоги.
Президент США Джо Байден підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення міжнародного саміту миру вже цієї зими. Основою саміту має стати запропонована Зеленським "формула миру" з 10 пунктів.
Також президент України подарував членам Конгресу прапор України, який йому передали українські військові, які воюють під Бахмутом.
"Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо, ми переможемо, тому що об'єднані: Україна, Америка й увесь вільний світ", - сказав Зеленський наприкінці виступу.
Від голови демократичної більшості у Палаті представників Ненсі Пелосі Зеленський отримав прапор США, який в той день майорів над будівлею Конгресу.
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